Der FSV Mainz 05 hat auswärts eine perfekte Bilanz in dieser Bundesliga-Saison. Das macht vor dem Spiel auf Schalke Mut - doch Trainer Fischer spricht über einen Schwachpunkt.

Mainz (dpa/lrs) – Im Frühjahr beantwortete Urs Fischer noch Fragen zu seinem gealterten Team, im Herbst zu einer Rückbesinnung auf erfahrenere Spieler. «In der letzten Spielzeit waren sie zu alt, jetzt sind sie zu jung. Wie hättet ihr es gerne? Ja, erfolgreich. Dann gibt es keine Argumente», sagte der Schweizer Trainer des FSV Mainz 05 schmunzelnd vor dem Spiel bei Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

«Es gilt, als Ganzes das Tor besser zu schützen. Es geht um Abstände und um Kompaktheit», beschrieb Fischer die Probleme der 05er, die in den vergangenen drei Bundesliga-Partien zehn Gegentore kassiert haben. Vor einer Woche setzte es in einem wilden Auf und Ab ein 3:4 gegen Europa-League-Starter Bayer Leverkusen. «Es gibt auch viele positive Dinge», sagte Fischer.

Zu großer Druck zu Hause?

Dass die Partie gegen Schalke in Gelsenkirchen und nicht in Mainz stattfindet, muss kein Nachteil sein, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Während das Fischer-Team im eigenen Stadion noch sieglos ist, wurden auswärts alle Partien gewonnen. Schalke hingegen hat im eigenen Stadion zweimal 0:0 gespielt.

«Irgendwie machen wir uns vielleicht einen zu großen Druck zu Hause. Auswärts sind die Spiele schon optimal gelaufen. Es gehört das nötige Wettkampfglück dazu», sagte Fischer. Man sei auswärts vielleicht «etwas gelöster» unterwegs. Das 5:0 beim Hamburger SV und das 4:3 bei Borussia Mönchengladbach bewiesen das eindrucksvoll.

Personell muss Fischer auf ein Quartett verzichten. Torhüter Robin Zentner fehlt wegen einer Handverletzung. Auch Dominik Kohr, Otto Ruoppi und Silas stehen nicht zur Verfügung. Stürmer Silas war am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem er sich im März einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Alle anderen Spieler seien bereit für die Partie auf Schalke, sagte Fischer.