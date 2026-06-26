Eine echte Belastungsprobe sind die Temperaturen in Richtung der 40-Grad-Marke für die rheinland-pfälzischen Fahrbahnen von der Kreisstraße bis zur Autobahn. Welche Schäden richtet die Hitze an?

Mainz/Bendorf (dpa/lrs) – Hitzeschäden bremsen Autofahrer auf der A48 in Rheinland-Pfalz aus: Im Bereich der Rheinbrücke bei Bendorf ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Hintergrund der Maßnahme in Fahrtrichtung Trier sind nach Angaben der Autobahn GmbH Unebenheiten infolge der hohen Temperaturen.

Die Hitze und die Temperaturschwankungen führten zu Bewegungen des Brückenüberbaus und Höhenunterschieden im Bereich der Fahrbahnübergänge, hieß es. Durch ein Befahren der Brücke mit geringeren Geschwindigkeiten wird laut Autobahn GmbH diese Situation abgemildert, und die Fahrbahnübergänge werden schonender überfahren.

Gibt es weitere Schäden auf den rheinland-pfälzischen Straßen?

Den Stationen der Autobahnpolizei in den anderen Teilen des Bundeslandes sind bislang keine weiteren Stellen bekannt, an denen die Hitzewelle Straßen auf eine ähnliche Weise in Mitleidenschaft gezogen hat. Auch der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz meldet für die Kreisstraßen im Land keine bekannten Schäden.

Warum können die Straßen bei Hitze Schaden nehmen?

Dass die Fahrbahndecke aufgrund von Hitze aufbreche oder sich aufwölbe, könne bei Straßen aus Beton passieren, insbesondere bei älteren Abschnitten, die stark belastet und schon mehrmals repariert worden seien, so die Autobahn GmbH.

Laut ADAC sind solche sogenannten Blow-ups bei Temperaturen von über 30 Grad möglich. Ältere Fahrbahnen aus Beton sind demnach nicht so verformbar wie solche aus Asphalt. Wenn sich die Fahrbahndecke aufheizt und wölbt, kann der Beton daher aufplatzen.