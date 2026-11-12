Weniger Besucher und höhere Kosten bringen den Zoo in Neuwied in eine finanzielle Schieflage. Wie Besucherinnen und Besucher helfen können.

Neuwied (dpa/lrs) – Dem Zoo Neuwied könnten im kommenden Jahr bis zu 500.000 Euro fehlen. Die Betreiber haben deshalb um Unterstützung gebeten. Zuvor hatte ein Bündnis der Fraktionen von CDU, Grünen, BSW, FDP und FWG im Neuwieder Stadtrat ebenfalls dazu aufgerufen, den Zoo zu unterstützen.

Im laufenden Jahr habe es bislang etwa 25.000 Besucherinnen und Besucher zu wenig gegeben. Den Angaben des Zoos zufolge sind auch die Kosten für Futter und Baumaterial gestiegen. Für 2027 zeichnet sich nach Angaben des Unterstützerbündnisses deshalb eine Finanzierungslücke von 400.000 bis 500.000 Euro ab.

Bürgerinnen und Bürger können beispielsweise helfen, indem sie eine Tierpatenschaft übernehmen oder dem Förderverein beitreten. Auch ein Besuch oder eine Spende können den Angaben zufolge bereits helfen, die Arbeit des Zoos zu unterstützen.