Bei einem Zoll-Einsatz im Saarland und in Frankreich werden zwei Verdächtige festgenommen. Der Verdacht: Vermittlung von Pflegekräften mit überhöhten Arbeitszeiten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem grenzüberschreitenden Einsatz des Zolls im Saarland und in Frankreich sind zwei Verdächtige aus der Pflegebranche festgenommen worden. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, vornehmlich osteuropäische Pflegekräfte zur häuslichen Pflege vermittelt zu haben, deren Arbeitszeiten die offiziell erfassten deutlich überstiegen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Hauptzollamt Saarbrücken mit.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten demnach eine 46-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann festgenommen werden. Gegen sie lagen den Angaben zufolge Europäische Haftbefehle vor. Hintergrund der Maßnahmen seien Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in der Pflegebranche.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden, hieß es. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte der Gendarmerie Nationale, der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Saarbrücken an den Maßnahmen beteiligt.