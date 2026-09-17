Sechs Koffer voller Zigaretten aus Drittländern: Die hat der Zoll am Flughafen in Luxemburg aus dem Verkehr gezogen. Woher sie kamen.

Luxemburg (dpa/lrs) – Der Luxemburger Zoll hat bei einer Kontrolle am Flughafen Findel rund 122.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt. Sechs Koffer seien vollständig damit gefüllt gewesen, teilte der Zoll mit. Das Gepäck gehörte zu drei Passagieren, die aus Warschau in Luxemburg gelandet waren.

Die Zigaretten wurden beschlagnahmt. Sie stammten laut Zoll aus den Drittländern Türkei und Armenien. Ziel der Passagiere sei es gewesen, die Zollkontrolle zu umgehen und so die Zahlung von Steuern zu vermeiden. Dafür hätten sie einen innereuropäischen Flug gewählt.

In Zusammenarbeit mit den französischen Behörden wurde demnach festgestellt, dass die Region Bordeaux das mutmaßliche Ziel der beschlagnahmten Zigaretten war. Der französische Zoll sei informiert worden.