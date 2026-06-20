In einer Zimmerei bricht ein Feuer aus. Das ganze Gebäude brennt. Feuerwehrleute versuchen, Schlimmeres zu verhindern.

Niederzissen (dpa/lrs) - Eine Zimmerei ist in einem Industriegebiet in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) in der Nacht ausgebrannt. Ein Teil ihres Blechdachs sei eingestürzt, teilte der Wehrleiter der Feuerwehr mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Ein Bagger werde noch Teile des Dachs entfernen, damit die Einsatzkräfte die letzten Glutnester löschen könnten. Laut Einschätzung des Wehrleiters dauert der Einsatz voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden.

Feuerwehr setzt Löschroboter ein

Die Feuerwehr setzte auch einen Löschroboter ein. Dieser habe den Vorteil, dass er direkt in das Feuer fahren könne, sagte der Wehrleiter. Es seien rund 115 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Bereits von weitem sollen die Rauchwolken zu sehen gewesen sein. Die Feuerwehr hatte deswegen auch die Bevölkerung zwischenzeitlich vor einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch den Rauch gewarnt. Zur Brandursache und der Schadenhöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.