Zigarettenautomat in Völklingen gesprengt

Völklingen (dpa/lrs) – In einem Industriegebiet in Völklingen ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Eine Streife, die sich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz befand, hörte in der Nacht einen lauten Knall, wie die Polizei Völklingen mitteilte. Als die Beamten an dem Zigarettenautomaten ankamen, hätten sie zwei rennende Personen gesehen. Diese hätten die Polizei erkannt und daraufhin abrupt gestoppt, um dann normal weiterzulaufen, als wäre nichts gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die beiden Männer im Alter von 32 und 33 Jahren seien von Polizisten angehalten und durchsucht worden. Bei ihnen seien «verfahrensrelevante Gegenstände» gefunden worden, so die Polizei. Worum es sich genau handele, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen.