Saarbrücken/Luxemburg (dpa/lrs) – Zielfahnder der saarländischen Polizei haben einen mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Mann im Saarland festgenommen. Gegen den 45-Jährigen lag ein Haftbefehl aus Luxemburg wegen des Verdachts des Betrugs sowie der Fälschung von amtlichen Dokumenten und des Handels damit vor, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte.

Der Mann sei wegen des Ermittlungsverfahrens in Luxemburg untergetaucht und ins Saarland geflüchtet. Am Montag klickten dann die Handschellen: Der Mann sei im Umfeld seiner Arbeitsstelle in Heusweiler lokalisiert und dann festgenommen worden, hieß es von der Polizei. Dabei habe er keinen Widerstand geleistet.

Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken erließ demnach Haftbefehl. Der Mann kam zunächst in die Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken und wird später nach Luxemburg überstellt. Für seine mutmaßlichen Taten drohen dem 45-Jährigen laut Mitteilung in Luxemburg fünf bis zehn Jahre Haft.

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) sagte zu dem Fall: «Der Zugriff zeigt einmal mehr, wie effektiv und verlässlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden funktioniert.»