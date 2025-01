Zeuge meldet illegales Autorennen

St. Ingbert (dpa/lrs) – Mitten in der Nacht ist es laut einem Zeugen zu einem illegalen Autorennen mit Verkehrsgefährdung auf der Autobahn 6 im Saarland gekommen. Der 20-Jährige gab laut Polizei an, bei seiner Autofahrt zwischen St. Ingbert-West und der Anschlussstelle Güdingen von einem schwarzen Sportwagen rechts überholt worden zu sein. Sein eigenes Fahrzeug sei gestreift und beschädigt worden. Der Zeuge gab laut Polizei an, die beiden Sportwagen seien nach seiner Einschätzung mit wohl bis zu 170 Kilometern pro Stunde in Richtung Saarbrücken davongerast.

Die Fahndung der Polizei brachte zunächst keinen Erfolg. Spuren auf der Grumbachtalbrücke deuten nach Angaben der Beamten darauf hin, dass einer der beiden Wagen an die Leitplanke gefahren sein könnte. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Den Schaden am Auto des Zeugen bezifferte sie mit einer vierstelligen Geldsumme.