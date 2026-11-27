Ein 42-Jähriger soll seine Frau getötet, die Leiche zerteilt und die Überreste an verschiedenen Orten verteilt haben - so hieß es in der Anklage. Nun gab es in dem Prozess in Bonn die Plädoyers.

Bonn (dpa) – Im Prozess um eine getötete und zerstückelte Frau hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den angeklagten Ehemann gefordert. Sie hält den Mann wegen Mordes und Kindesaussetzung für schuldig, wie ein Sprecher des Landgerichts Bonn mitteilte. Zudem habe die Staatsanwaltschaft beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Die Verteidigung der 42-Jährigen plädierte den Angaben zufolge dagegen darauf, dass es sich bei der Tat um Totschlag gehandelt habe. Sie forderte demnach eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.

In dem Prozess geht es um einen Fall, der vor rund einem Jahr für Entsetzen gesorgt hatte. Von der Frau waren im November 2025 zunächst die abgetrennten Hände auf einer Autobahn im Sauerland gefunden worden. Zwei Wochen später stieß man im Norden von Rheinland-Pfalz auf ihren Körper. Den Kopf fanden Müllsammler nahe der A4 im Kreis Olpe in einer Plastiktüte.

Familie will Klarheit

In ihrer Anklage machte die Staatsanwaltschaft den Ehemann für die Tat verantwortlich. Er habe seine Frau in einem Auto in Bonn getötet und später die Leiche zerteilt. Das gemeinsame Kind – damals drei Monate alt – habe der aus Eritrea stammende Elektriker zudem nach Hessen gefahren und dort in der Nähe eines Klosters ausgesetzt. Nur durch Zufall sei das Kind rechtzeitig gefunden und gerettet worden.

«Die Familie erhofft sich von dem Prozess Klarheit», hatte die Nebenklageanwältin zu Prozessbeginn mitgeteilt, die Vater und Kind der Toten vertritt. Sie schloss sich nun nach Angaben des Gerichts dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. Ein Urteil wird am 11. Dezember erwartet.