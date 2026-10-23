Kriminalität
Zerbrochene Fensterscheiben nach Explosion in Speyer
Blaulicht
Wegen einer Explosion in Speyer war in der Nacht die Polizei im Einsatz. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Eine Explosion, zehn evakuierte Menschen, zum Glück keine Verletzten: Mutmaßlich wurde vor einer Metzgerei in Speyer ein Feuerwerkskörper gezündet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Speyer (dpa/lrs) - In Speyer haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Knallkörper vor einer Metzgerei gezündet. Zehn Menschen wurden vorsorglich evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Durch die Explosion gingen jedoch an vier Häusern Fensterscheiben zu Bruch. 

Der Tatort sei von Experten des Landeskriminalamts untersucht worden. Vor der Metzgerei wurden nach Angaben der Polizei Reste eines Feuerwehrkörpers gefunden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-880805/2

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