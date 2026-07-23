US-Medien berichten über Indizien für eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe auf den Iran. Von den Folgen könnte auch Rheinland-Pfalz betroffen sein.

Landstuhl (dpa/lrs) – Im US-Lazarett in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern sind nach einem Bericht des «Wall Street Journal» in den vergangenen Tagen mehr als 150 Sanitäter neu eingetroffen. Das könne auf eine mögliche Ausweitung der US-Angriffe im Iran-Krieg hindeuten, berichtete die Zeitung. Das Landstuhl Regional Medical Center sei eine der wichtigsten Anlaufstellen für die Behandlung von US-Soldaten, die im Nahen Osten verletzt würden.

Bomber auf Stützpunkten in den USA und Großbritannien befänden sich in höchster Einsatzbereitschaft, zitiert die Zeitung einen US-Beamten. US-Medien berichten seit Tagen über Indizien für eine mögliche Ausweitung der Angriffe – etwa über die Verlegung weiterer Kampfflugzeuge in die Region. So hatte das «Wall Street Journal» berichtet, Jets vom Typ F-16 würden vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel in den Nahen Osten entsandt.

Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht wieder militärische Ziele im Iran. Die Angriffswelle sei um 6.00 Uhr Ortszeit im Iran beendet worden, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mit. Es war die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.