Zehntausende kommen zu «Anlassen» auf den Nürburgring

Motorräder, kirchlicher Segen und ein Korso über die Nordschleife: Das «Anlassen» in der Eifel ist für viele ein Höhepunkt der Saison.

Nürburg (dpa/lrs) – Zehntausende Menschen haben beim traditionellen «Anlassen» auf dem Nürburgring den Start in die Motorradsaison gefeiert. Nach Angaben des Nürburgring-Sprechers besuchten rund 46.000 Menschen die Veranstaltung. Dies sei ein Rekord gewesen.

Während im Jahr 2019 vor Corona noch 20.000 Teilnehmer vor Ort waren, waren es im vergangenen Jahr schon rund 42.000, hieß es von den Veranstaltern.

Es gab auch einen ökumenischen Motorrad-Gottesdienst, er wurde geleitet von Pfarrer Klaus Kohnz aus der Pfarrei Kelberger Land St. Christophorus in Müllenbach und von seiner evangelischen Kollegin Andrea Thon-Stein aus Adenau.

Anschließend zog der alljährliche Korso über die Nordschleife, angeführt von Guido Nisius, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau am Nürburgring.