Ab Freitagabend heißt es: Techno, Techno, Techno. Für Kurzentschlossene gibt es sogar noch Tickets.

Kastellaun (dpa/lrs) – Zehntausende Menschen feiern an diesem Wochenende beim Technofestival Nature One. Auf der Raketenbasis Pydna in Kastellaun erwarten die Veranstalter nach eigenen Angaben pro Tag rund 65.000 Raver.

Die Campingplätze sind bereits seit Mittwochfrüh geöffnet. Der Polizei zufolge entzerrten die frühen Anreisemöglichkeiten den Verkehr, sodass es keine größeren Staus gibt. Auf dem Gelände sei bislang alles friedlich.

Richtig los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit Melodic House und Techno von Jasmin Blust. Mit Paul Kalkbrenner dürfte noch am Freitagabend ein Highlight auf dem Plan stehen. Ebenfalls im Line-Up fürs Wochenende sind unter anderem Felix Jaehn, Alle Farben, Lilly Palmer und viele weitere. Insgesamt sollen rund 350 DJs auf 20 Floors spielen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es ein großes Feuerwerk geben. Ausverkauft ist das Festival nicht – am Freitagnachmittag waren weiterhin Tickets erhältlich.

Nature One