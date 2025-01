Zehntausende Euro Spenden machen Kinder-Bahn flott

Alzey/Mainz/Trier/Neustadt (dpa/lrs) – Ob für Touristen oder Kinder: In mehreren Städten fahren kleine Bahnen durch die Städte. In Alzey hat die Bevölkerung beim Erhalt eines Kinder-Expresses jetzt eine wichtige Rolle gespielt. Bei der Spendenaktion für den «Volker-Express» sind nach Darstellung der Stadt Alzey gut 34.000 Euro zusammengekommen – deutlich mehr als erwartet. Damit ist die Modernisierung der traditionellen, aber in die Jahre gekommenen Bahn für Kinder gerettet. Und das Schienennetz kann sogar noch ausgebaut werden, wie die Stadt mitteilte.

Im Frühjahr soll der «Volker-Express» wieder seine Runden auf dem Freizeitgelände «Am Herdry» in Alzey fahren können. Dann gehen auch in mindestens drei anderen Städten in Rheinland-Pfalz wieder Züge für Kinder, Familien und Touristen an den Start – auf Rädern und auf Schienen.

Der Römer-Express rollt durch Trier

In Trier ist seit mehr als 30 Jahren der gelb-rote Römer-Express unterwegs. Er bietet rund 45-minütige Stadtrundfahrten in mehreren Sprachen an – und fährt unter anderem an der Porta Nigra, dem Dom und dem Geburtshaus des Philosophen Karl Marx vorbei. «Die Fahrten werden vor allem von Familien mit Kindern gerne angenommen», sagte Geschäftsführer Georg von Kowalkowski.

In eine Bahn passen 50 Personen. Über die Zahl der Fahrgäste im Jahr wollte der Privatunternehmer keine Angaben machen. Die meisten seien deutsche Touristen, gefolgt von Gästen aus den Niederlanden und aus Großbritannien. Der Römer-Express fährt in Trier quasi das ganze Jahr über, nur im Januar und Februar ist er lediglich an dem Wochenende am Start.

In Mainz heißt die Bahn Gutenberg-Express

In der Landeshauptstadt betreibt der Unternehmer zudem den Gutenberg-Express, der ebenfalls Touren entlang der Highlights anbietet. In der Landeshauptstadt ist die purpurrot-goldene Bahn seit rund 15 Jahren unterwegs. Sie gehe hier am 1. März wieder an den Start, nach einer Winterpause im Januar und Februar, sagte von Kowalkowski. Auch in diese Bahn passen 50 Menschen, Fahrgastzahlen nennt er nicht. Die Fahrt dauert 55 Minuten und kostet im Normalpreis 10 Euro.

Eine extra Kindereisenbahn gibt es im Mainzer Volkspark: Die «Flotte Lotte» dreht dort ihre Runden. Die Bahnstrecke ist etwa 870 Meter lang.

Im Ahrtal-Express die Geschichte der Region lernen

In Koblenz tuckert ab dem Frühjahr wieder der Altstadt-Express durch die Straßen. Die rund vier Kilometer lange Strecke führt an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei.

Im Ahrtal können Besucherinnen und Besucher im «Ahrtal-Express» Platz nehmen. Sie fährt ebenfalls erst im Frühjahr wieder los und pendelt dann auf einer Strecke zwischen Ahrweiler und Bad Neuenahr. Ein Erwachsenen-Ticket für die 50-minütige Rundfahrt kostet sieben Euro. «Über Lautsprecher erfährst du jede Menge Wissenswertes über das mondäne Heilbad Bad Neuenahr und das historische Ahrweiler», heißt es auf der Homepage.

In Neustadt an der Weinstraße ist eine Dampflok unterwegs

Im Pfälzerwald freuen sich die Betreiber des «Kuckucksbähnel» auch nach 40 Jahren über das Interesse an dem Stück Industriegeschichte. Familien kommen manchmal von weit her für die Fahrt mit der Bahn mit Dampflokomotive. Das Eisenbahnmuseum Neustadt an der Weinstraße beschrieb die Leidenschaft der Nostalgiepassagiere einmal so: «Hauptsache, es qualmt, stinkt und dampft.»

Das «Kuckucksbähnel» ist seit Juni 1984 zwischen Lambrecht und Elmstein im Einsatz und ging als erste rheinland-pfälzische Museumseisenbahn in Betrieb. Eine Hin- und Rückfahrt kostet insgesamt 20 Euro. Die Saison startet in der Regel aber erst am 1. Mai und endet im Oktober. Fahrtage sind sonntags alle 14 Tage und in den Monaten August und September jeden Sonntag.