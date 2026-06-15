Unfälle
Zehn Verletzte bei schwerem Unfall in Mainz-Mombach
Feuerwehreinsatz in Hamburg
Ein Verkehrsunfall hat im Mainzer Stadtteil Mombach einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Nach einem Zusammenstoß in Mainz-Mombach ist eine Person zunächst eingeklemmt – Ersthelfer retten sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.

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Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Mainz, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sind nach Angaben der Feuerwehr insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Eine Person sei unter einem umgekippten Transporter eingeklemmt gewesen und von mehreren mutigen Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus der Notlage befreit worden.

Unfallursache noch unklar

Laut Polizei verletzte sich auch einer der Ersthelfer. Ein Schwerverletzter habe sich in einem kritischen Zustand befunden, sei aber inzwischen wieder stabil, sagte ein Sprecher. Wie genau es zu dem Unfall am Sonntagabend im Stadtteil Mombach gekommen sei, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Der 39-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sei vorläufig festgenommen worden.

© dpa-infocom, dpa:260615-930-224350/1

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Verkehr

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