Zehn Verletzte bei Chemieunfall in Koblenz

Am Morgen werden die Einsatzkräfte in Koblenz alarmiert. In der Stadt ist ein chemischer Stoff ausgetreten.

Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Chemieunfall in einem Industriegebiet in Koblenz sind am Morgen zehn Menschen verletzt worden. Ein Verletzter sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. In einem Betrieb sei ein chemischer Stoff ausgetreten. Der Austritt sei lokal begrenzt.

Gefahrstoffmessungen rund um den Betrieb hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Der zuvor geltende Warnbereich von einem Kilometer Radius sei nun auf das Werksgelände reduziert. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Vor Ort sind den Angaben zufolge alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Der Einsatz laufe seit 4.36 Uhr.