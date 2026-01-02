Zehn Paare feiern Kronjuwelenhochzeit nach 75 Jahren

Wer lange verheiratet ist oder den 100. Geburtstag erreicht hat, der bekommt Glückwünsche vom Ministerpräsidenten. Wie oft Alexander Schweitzer 2025 gratulierte und was für besondere Jubiläen es gab.

Mainz (dpa/lrs) – Glückwünsche für 980 Menschen im Alter von über 100 Jahren hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im vergangenen Jahr überbracht. Im Mai 2025 war der Regierungschef zu Gast bei dem 110. Geburtstag einer Frau, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Insgesamt gratulierte Schweitzer im vergangenen Jahr 815 Frauen und 165 Männern zu ihrem Ehrentag.

6.266 Ehepaare, die mindestens 60 Jahre verheiratet waren, erhielten ebenfalls einen Glückwunsch des Regierungschefs. Die Kronjuwelenhochzeit, die nach 75 Jahren gefeiert wird, erlebten zehn Ehepaare in Rheinland-Pfalz. 4.020 Ehepaare waren 60 Jahre verheiratet gewesen, 1.951 Paare sogar 65 Jahre und 285 Ehepaare 70 Jahre.