Um 11.27 Uhr läutet die Glocke am Ehrenmal der Feuerwache Nord fünfmal – zehn Jahre nach der Explosion bei BASF. So gedenkt das Unternehmen der Opfer.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zehn Jahre nach dem Explosionsunglück im Nordhafen der BASF mit fünf Toten und mehreren Verletzten hat das Unternehmen an die Opfer erinnert. Bei einer nicht öffentlichen Gedenkfeier sei um 11.27 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion vor zehn Jahren, die Glocke am Ehrenmal der Feuerwache Nord fünfmal geläutet worden – einmal für jeden Verstorbenen, teilte BASF in Ludwigshafen mit.

«Der 17. Oktober 2016 gehört zu den Tagen in unserer Unternehmensgeschichte, die uns bis heute prägen», sagte der Vorstandsvorsitzende der BASF, Markus Kamieth, laut Mitteilung.

Man erinnere an die Opfer. «Unsere Gedanken sind bei ihren Familien, Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen. Ihr Andenken verpflichtet uns, die Sicherheit der Menschen in unserem Unternehmen jeden Tag weiter zu stärken», sagte er.

Bei der Explosion am 17. Oktober 2016 kamen vier Werkfeuerwehrmänner sowie ein Matrose ums Leben. Mehrere Menschen wurden teilweise schwer verletzt.

Zur Gedenkfeier waren laut BASF mehr als 150 geladene Gäste gekommen, darunter Angehörige der Verstorbenen sowie damalige und heutige Einsatzkräfte der BASF-Gefahrenabwehr. Am 10. Jahrestag danke man den zahlreichen Einsatz- und Hilfskräften, die am 17. Oktober 2016 und in den Tagen danach im Einsatz waren, hieß es.