Zehn Autos in Birkenfeld zerkratzt – fünfstelliger Schaden

Birkenfeld (dpa/lrs) – Zehn geparkte Autos sind in der Nacht zum Sonntag in Birkenfeld mit Kratzern beschädigt worden. Derzeit geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Taten zusammenhängen: Die zehn Autos standen demnach in zwei benachbarten Straßen und wiesen jeweils eine dünne Kratzspur auf, wie sie etwa ein Schlüssel hinterlassen würde, so ein Polizeisprecher. Der Sachschaden liege bei etwa 30.000 Euro. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

