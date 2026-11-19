Der Talkmaster moderierte «Markus Lanz - Das Jahr» seit 2020. Die Sendung blickte jeweils im Dezember zur Hauptsendezeit mit Gästen auf das vergangene Jahr zurück. Diesmal wird es anders sein.

Berlin (dpa) – Anders als in den vergangenen Jahren sendet das ZDF nach eigenen Angaben diesmal keinen Jahresrückblick mit Markus Lanz. «Angesichts der Dynamik des politischen und gesellschaftlichen Geschehens setzt das ZDF auch in der letzten Sendewoche vor Weihnachten auf aktuelle Ausgaben von „Markus Lanz“. Dabei wird auch das zu Ende gehende Jahr mit seinen prägenden Themen in den Blick genommen», teilte das ZDF der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine gesonderte Ausgabe von «Markus Lanz – Das Jahr» sei daher nicht vorgesehen. Zuvor hatten das Branchenmagazin «TV Wunschliste» und die «Bild» darüber berichtet.

Der Talkmaster moderierte «Markus Lanz – Das Jahr» seit 2020. Die Sendung blickte jeweils im Dezember zur Hauptsendezeit mit Gästen auf das vergangene Jahr zurück. Zuvor hatte Lanz von 2012 bis 2019 den ZDF-Jahresrückblick «Menschen» moderiert, der ursprünglich von Frank Elstner entwickelt wurde.