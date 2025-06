Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv - und moderiert den «Fernsehgarten» live. Auch an diesem Sonntag?

Mainz (dpa) – Wegen des Großangriffs Israels gegen Ziele im Iran ist unklar, ob Moderatorin Andrea Kiewel bei der nächsten Ausgabe der ZDF-Sendung «Fernsehgarten» vor der Kamera steht. Das bestätigte eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders. Die 60-Jährige lebt in Israel.

Wegen des Angriffs hatte der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mitgeteilt, er sei für alle Ab- und Anflüge bis auf Weiteres gesperrt. Zuvor berichtete der Mediendienst «dwdl.de» darüber.

Die nächste Ausgabe des «Fernsehgartens» ist für kommenden Sonntag um 12.000 Uhr geplant. Der ZDF-Sprecherin zufolge soll noch mitgeteilt werden, falls Kiewel tatsächlich nicht die Moderation übernehmen kann. Dann werde auch bekanntgegeben, wer stattdessen einspringt.

Der Sender bewirbt die Ausgabe bislang so: «Zum mittlerweile 25. Mal begleitet Andrea Kiewel die Zuschauer durch den Fernsehgartensommer.» Zum Jubiläum steige eine große Party, bei der Joachim Llambi als Co-Moderator zur Seite stehen sollte, hatte der Sender am Donnerstag mitgeteilt.

Kiewel hatte einmal der «Bild am Sonntag» zu ihrem zweiten Zuhause in Israel gesagt: «In der „Fernsehgarten“-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe (...).»