Hüpfer auf Abwegen
Zaun kaputt, Känguru weg – Polizei sucht Ausreißer
Bennett-Känguru
Fabian Sommer. DPA

Mehrere Kängurus ergreifen die Flucht - ein Tier wird noch vermisst. Die Polizei hat für das Einfangen eine Empfehlung.

Otterbach (dpa/lrs) – Mehrere Kängurus sind am Morgen von einer Farm im Landkreis Kaiserslautern ausgebüxt. Ein entwurzelter Baum hatte demnach eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte konnten die Beuteltiere einfangen – bis auf eins.

Zuletzt sei das Känguru zwischen Otterbach und Morlautern gesehen worden, hieß es. Die Polizei appellierte, das Tier nicht selbstständig einzufangen, sondern die Behörden zu informieren.

