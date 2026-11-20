Eltern, Geschwister, Frau, Kinder und Hunde: an Weihnachten hat Giovanni Zarrella gerne alle seine Liebsten um sich. Doch für den Entertainer gehört noch etwas anderes unbedingt dazu.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Für Musiker und Entertainer Giovanni Zarrella bedeuten die Weihnachtsfeiertage Familienzeit – und Ruhe zum Nachdenken. «Habe ich alles unter einen Hut bekommen, so wie ich es wollte, was kann ich im nächsten Jahr besser machen?», sagte der 48-Jährige in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» von Miriam Audrey Hannah für die privaten Sender RPR1. und Radio Regenbogen.

Weihnachten sei für ihn dann, «wenn ich komplett mit meiner ganzen Familie zusammen bin, wenn meine Eltern da sind, meine Geschwister, meine Frau, meine Kinder, alle Hunde, die dazugehören, meine Schwiegermama, mein Schwager», sagte der Entertainer. Und: «Wenn das Telefon nicht klingelt».