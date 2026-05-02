Polizei warnt
Zahlreiche Motorradunfälle am Maifeiertag
Blaulicht
Rücksichtsloses Fahren gefährdet auch andere. (Symbolbild)
Moritz Frankenberg. DPA

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Selbstüberschätzung waren aus Sicht der Polizei die Ursache für Unfälle in der Westpfalz. Die Beamten nehmen das zum Anlass für eine Warnung.

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Johanniskreuz (dpa/lrs) – Gleich vier Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern ereigneten sich am Maifeiertag in der Westpfalz. Laut Polizeipräsidium wurden ein Fahrer schwer und drei leicht verletzt. Die Beamten nehmen die Fälle zum Anlass für eine Warnung.

Zwei Unfälle ereigneten sich bei Johanniskreuz, ein weiterer bei Rieschweiler-Mühlbach, ein vierter im Wellbachtal. «Die Hauptursache für die Unfälle war nicht angepasste Geschwindigkeit beziehungsweise die Selbstüberschätzung der Fahrer», teilte die Polizei mit.

«Von den Motorradfahrern sollte stets bedacht werden, dass eine rücksichtslose Fahrweise nicht nur sie selbst, sondern auch andere unschuldige Verkehrsteilnehmer gefährdet. Einige Verletzungen hätten durch angepasste Kleidung verhindert oder zumindest abgemildert werden können.»

© dpa-infocom, dpa:260502-930-23153/1

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Verkehr

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