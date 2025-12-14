Zahl der Zwangsräumungen in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Bundesweit ist die Zahl der Zwangsräumungen zuletzt gestiegen, in Rheinland-Pfalz allerdings nicht ganz so stark. Pro Tag sind es dort aber etwa drei.

Mainz (dpa/lrs) – Die Zahl der Zwangsräumungen von Wohnungen ist in Rheinland-Pfalz zuletzt leicht gestiegen. Waren es im Jahr 2023 noch 1.125 Fälle, wurden im Jahr 2024 insgesamt 1.169 Zwangsräumungen registriert, wie aus einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Fraktion hervorgeht. Das entspricht in etwa drei Räumungen pro Tag in dem Bundesland. Bundesweit lag die Zahl der Zwangsräumungen von Wohnungen 2024 bei 32.358 und damit um sieben Prozent höher als im Jahr davor.

Die meisten Zwangsräumungen wurden den Angaben zufolge im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (10.118) vollstreckt, es folgen Bayern (2.979), Niedersachsen (2.639) und Sachsen (2.367). Die Reihenfolge der Länder entspricht der des Vorjahrs. Nur in Brandenburg, Bremen, Hessen und Thüringen waren die Zahlen im Vergleich zu 2023 leicht rückläufig.

Die Partei Die Linke will Zwangsräumungen in die Wohnungslosigkeit verbieten. Zudem sollten Menschen über 70 Jahren nicht mehr aus ihrer Wohnung gekündigt werden dürfen, forderte die wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Caren Lay.