Die Auskunftei Creditform hat ihren jährlichen Schuldneratlas vorgelegt. Wie hat sich die Situation im Saarland entwickelt? Und in welchen Kreisen ist die Situation besonders gut oder schlecht?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Anteil der überschuldeten Menschen im Saarland ist gestiegen: um 0,48 Punkte auf 12,39 Prozent. Rund 110.000 Saarländer – etwa 4.000 mehr als im Vorjahr – sind demnach nicht in der Lage, ihrer fälligen Zahlungsverbindlichkeiten in absehbarer Zeit zu begleichen. Das geht aus dem neuen Schuldneratlas hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform vorlegte.

Bundesweit beträgt die Quote 10,58 Prozent (Vorjahr 10,16 Prozent). Das Saarland liegt damit nach Bremen, NRW, Sachsen-Anhalt und Berlin auf dem fünften Platz der Rangliste. Der Regionalverband Saarbrücken hat im Saarland die höchste Quote mit 16,75 Prozent, mit 40 Prozent liege die Überschuldung im Stadtteil Malstatt am höchsten. Am besten schneidet der Landkreis St. Wendel mit 7,81 Prozent ab.

Hohe Lebenshaltungs- und Energiekosten

Als wesentliche Ursachen für die gestiegene Überschuldung nennt Creditreform die anhaltend hohen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten sowie steigende Sozialversicherungsbeiträge und Kreditzinsen. Hinzu komme eine angespannte Arbeitsmarktlage, Stellenabbau und zunehmende Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig würden Konsumausgaben wieder häufiger durch Kredite finanziert. Auch notwendige Ersatzanschaffungen und Reparaturen stellten zusätzliche Belastungen dar.

Für das Saarland weist die Creditreform mit Sitz in Saarbrücken darauf hin, dass es mehr Insolvenzen als im Vorjahr gegeben habe. Die Dynamik schwäche sich jedoch ab bei Verbraucherinsolvenzen.

Eine Verbesserung in der Zukunft sieht die Wirtschaftsauskunftei bundesweit nicht, im Gegenteil: Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste, steigende Fixkosten und kreditfinanzierter Konsum könnten die Überschuldung in den kommenden zwölf Monaten weiter verstärken.