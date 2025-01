Zahl der Jäger gestiegen

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Die Jägerei erfreut sich auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr besaßen in Rheinland-Pfalz 25.455 und im Saarland 5.622 Menschen einen Jagdschein, teilte der Deutsche Jagdverband in Berlin mit. Das war in Rheinland-Pfalz ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von über fünf Prozent (24.046), im Saarland stieg die Zahl um rund vier Prozent (5.394).

Mit 78 Prozent ungewöhnlich hoch ist in Rheinland-Pfalz der Anteil der Jäger, die auch Mitglied im Landesjagdverband sind. Der bundesweite Schnitt liegt bei 69 Prozent. Im Saarland beträgt der Anteil 70 Prozent.

Auch bundesweit ist die Zahl der Jägerinnen und Jäger gestiegen, die meisten leben in Nordrhein-Westfalen.