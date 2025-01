Zahl der Auszubildenden in der Pflege gleichgeblieben

Bad Ems (dpa/lrs) – Eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau machen in diesem Schuljahr in Rheinland-Pfalz rund 6.400 Menschen. Das sind mit 0,3 Prozent nur minimal mehr als im vergangenen Schuljahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Nach der Ausbildung zum Pflegefachmann folgt die Physiotherapie mit rund 1.900 und die Altenpflege mit rund 1.100 Schülerinnen und Schülern. Durch das Umstellen auf einen Studiengang ging die Zahl der Hebammen und Entbindungspfleger deutlich zurück. Die Zahl der eingeschriebenen Studierenden im Fach Hebammenwissenschaft stieg hingegen auf 220.

In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne deutschen Pass an den Schulen des Gesundheitswesens im Land deutlich angestiegen. Im Schuljahr 2014/15 waren es gerade mal sieben Prozent, wie es in der Mitteilung heißt. In diesem Schuljahr liegt ihr Anteil bei 18 Prozent.