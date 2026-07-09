Ausländische Beschäftigte
Zahl ausländischer Arbeitskräfte steigt im Saarland
Ausländische Arbeitskräfte
Die Zuwanderung stützte den saarländischen Arbeitsmarkt, so die Arbeitskammer des Saarlandes. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im Saarland sinkt insgesamt. Ein umgekehrter Trend zeigt sich allerdings bei zugewanderten Arbeitskräften: Dort steigt die Beschäftigung.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist im Saarland zuletzt gestiegen. Die Zahl habe sich zum Stichtag des 30. Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 2.200 Personen erhöht, teilte die Arbeitskammer des Saarlandes in Saarbrücken mit. Laut Arbeitskammer wäre die Beschäftigung im Saarland im vergangenen Jahr ohne Zuwanderung sonst deutlich stärker zurückgegangen.

Demnach sank der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter mit deutscher Staatsangehörigkeit im selben Zeitraum um mehr als 5000 Personen, das entspricht einem Rückgang um 1,5 Prozent.

Die ausländischen Arbeitnehmer kämen hälftig aus Asylherkunftsländern sowie aus der Ukraine, hieß es. Die Arbeitslosigkeit unter ausländischen Staatsangehörigen sei zudem um 7,6 Prozent zurückgegangen.

Die Daten stammen den Angaben zufolge aus dem aktuellen Bericht der Arbeitskammer für ein «starkes und gerechtes Saarland im Jahr 2040». Dieser sei der saarländischen Landesregierung übergeben worden.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-359036/1

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