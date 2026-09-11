Das Spektakel in der Pfalz beginnt wieder, erwartet werden Hunderttausende Menschen. Es geht nicht nur um die Wurst.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Als Feier mit jahrhundertealter Tradition hat in Bad Dürkheim der Wurstmarkt begonnen. Zur 610. Auflage des Spektakels werden in der Pfalz bis zum 21. September mehr als 600.000 Menschen erwartet. Damit gilt der bunte Rummel mit Ständen und Fahrgeschäften als weltgrößtes Weinfest. Rund 300 Sorten aus Dürkheimer Lagen werden ausgeschenkt.

Das Volksfest dauert zunächst bis einschließlich 15. September und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 18. bis 21. September. Seinen Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich im September zur Wallfahrt an. Zum Auftakt war auch Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) zum Fest gekommen.