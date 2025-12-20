Wolkenreiches Wochenende im Südwesten

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer wieder Wolken und Regen. Der Himmel zeige sich am (heutigen) Samstag meist stark bewölkt bis bedeckt, vielerorts liege Dunst in der Luft, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf setze leichter bis mäßiger Regen ein. Die Temperaturen liegen demnach bei sechs bis zehn Grad mit schwachem Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt mit vereinzelten Tropfen und örtlichem Nebel. Die Werte liegen zwischen sechs und zwei Grad. Am Sonntagmorgen halten sich laut DWD zunächst viele Wolken, dazu kommt es örtlich zu Nebel oder Dunst: Im Laufe des Vormittags lockere es aber zunehmend auf. Die Höchstwerte erreichen sechs bis neun Grad bei schwachem Wind.