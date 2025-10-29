Heute meist trocken mit etwas Sonnenschein, bevor es über Nacht regnerisch und windig wird. Der Donnerstag bringt klareren Himmel – aber am Wochenende ändert sich das Wetter wieder.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt herbstlich unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Mittwoch der Himmel bewölkt, es bleibt aber weitgehend trocken. In der Südpfalz zwischendurch auch Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad, in höheren Lagen um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, im Bergland teils böig.

Nachts soll es laut DWD regnen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 11 Grad. In den Hochlagen treten starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer pro Stunde auf.

Nacht zu Freitag deutlich kühler

Der Donnerstag beginnt bewölkt, im Tagesverlauf lockert es aber zunehmend auf und wird gebietsweise freundlich. Mit 12 bis 16 Grad bleibt es mild, im Bergland weht allerdings weiterhin kräftiger Wind. Die Nacht zu Freitag wird den Meteorologen zufolge deutlich kühler, örtlich ist in Muldenlagen sogar leichter Bodenfrost möglich.

Am Freitag bleibt es meist trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Zum Wochenende kündigt sich dann ein Wetterumschwung an: Am Samstag ziehen dichte Wolken und Regen auf, begleitet von auffrischendem Südwestwind und milden Temperaturen bis 19 Grad.