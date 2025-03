In Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegen die Temperaturen zum Ende der Woche oft im einstelligen Bereich. Dazu gibt es viele Wolken. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen zum Ende dieser Woche auf niedrige Temperaturen einstellen. Am Freitag gebe es viele Wolken und örtlich meist schwache Regenschauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den höheren Lagen schneie es auch. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von vier bis acht Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Am Samstag sei es wolkig und teilweise auch stark bewölkt. Es bleibe aber überwiegend trocken. Das Thermometer zeige maximal sechs bis neun Grad. Der Wind sei mäßig und gerade im Bergland durch zeitweise starke Böen begleitet.

Am Sonntag gebe es über Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter einige Wolken; regnen soll es nicht. Die Temperaturen lägen indes bei maximal sieben bis zehn Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.