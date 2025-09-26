In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich der Freitag grau und herbstlich mit örtlichem Regen. Am Samstag bleibt es wolkig, aber meist trocken. Der Sonntag wird freundlicher.

Mainz (dpa/lrs) – Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Der Freitag zeigt sich grau und kühl. Tagsüber dominieren Wolken, örtlich kann es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland einzelne Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Temperaturen steigen in den beiden Bundesländern auf maximal 12 bis 16 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel größtenteils stark bewölkt, vor allem im Süden der Region ist zeitweise Regen möglich. Stellenweise können sich zudem Dunst- oder Nebelfelder bilden. Autofahrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten wachsam bleiben.

Am Samstag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 13 und 17 Grad, im höheren Bergland um die 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es teils gering bewölkt mit stellenweisem Nebel. Am Sonntag löse sich der Nebel auf. Tagsüber bleibe es überwiegend wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichten voraussichtlich 16 bis 20 Grad.