Nach dem frühlingshaften Wetter wird es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich. Doch die Woche hat auch angenehme Aussichten zu bieten.

Offenbach (dpa/lrs) – Wolken, Regen, stellenweise sogar Gewitter: Im Tagesverlauf wird es in Rheinland-Pfalz und Saarland ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen bereits am Vormittag aus dem Westen Wolken auf. Ab dem Mittag kommt es gebietsweise zu Schauern – vereinzelt können auch Gewitter und stürmische Böen dabei sein. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf sieben bis vier Grad.

Der Mittwoch beginnt nach Angaben des DWD wolkig und mit einzelnen Schauern. Ab dem Mittag breitet sich der Regen aus. Die Temperaturen liegen bei elf bis 15 Grad. Es weht ein teils stark böiger Wind, der nachmittags nachlässt. In der Nacht kühlt es auf fünf bis zwei Grad ab. Am Donnerstag ist laut DWD ebenfalls zunächst mit Wolken zu rechnen – im Tagesverlauf lockert es dann auf und es bleibt trocken.