Zwar bleiben die Temperaturen sommerlich, die Sonne zeigt sich aber selten. Immer wieder wird es nass.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen wechselhaftes Wetter bei sommerlichen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bedecken viele Wolken den Himmel. Dazu kommt es zu Regen und Schauern, die auch in der Nacht anhalten. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 20 bis 26 Grad, nachts bei 13 bis 19 Grad.

Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur selten. Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter bestimmen das Wetter. Dazu wird es 19 bis 30 Grad warm, nachts kühlt es auf 18 bis 12 Grad ab und der Regen lässt nach. Ab Donnerstag wird bei 20 bis 27 Grad wieder weniger Regen erwartet.