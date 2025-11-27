Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt herbstlich. Heute ist es zunächst dichtbewölkt und am Nachmittag kommt im Nordwesten Regen auf. Dieser kann in der Eifel auch kurzzeitig zu gefrierendem oder zu Schneeregen werden, womit Glätte nicht ausgeschlossen ist. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sieben Grad.

Auch am Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise gibt es Regen. Die Temperaturen kletter auf maximal acht Grad. Der Samstag bringt mit bis zu zehn Grad etwas mildere Temperaturen. Es bleibt zunächst noch stark bewölkt bis bedeckt. Niederschläge ziehen den Meteorologen zufolge rasch ab.