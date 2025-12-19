Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland endet die Woche mit Wolken, teilweise regnet es auch. Die Temperaturen sind mild.

Barweiler (dpa/lrs) – Das Ende der Woche bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer wieder Wolken und Regen. Am Freitag sei es stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Aus der nordwestlichen Richtung kommend gebe es leichten oder mäßigen Regen. Die Temperaturen seien derweil mit Höchstwerten von 10 bis 13 Grad mild. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag sei es in den beiden Bundesländern oftmals stark bewölkt und neblig trüb; örtlich regne es auch ein wenig. Das Thermometer zeige maximal 6 bis 10 Grad. Der Wind sei schwach. Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiter bis wolkig, es bleibe trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Es weht laut DWD-Angaben ein schwacher bis mäßiger Wind.