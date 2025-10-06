Zum Wochenbeginn dominieren in Rheinland-Pfalz und im Saarland graue Wolken und Regen. Ab Dienstag lockert es langsam auf - und zur Wochenmitte bleibt es meist trocken.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche unfreundlich. Am Montag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise fällt Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad, in höheren Lagen um die 10 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es dann laut DWD stark bewölkt, örtlich fällt noch etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 12 bis 7 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter etwas ruhiger: Zwar überwiegen zunächst die Wolken, doch besonders im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Es bleibt laut den Meteorologen vom DWD weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad.

Zur Wochenmitte wird es insgesamt freundlicher. Am Mittwoch wechseln sich Wolken und etwas Sonne ab, nur vereinzelt kann es einen kurzen Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 14 bis 18 Grad, bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist trocken, örtlich kann sich Nebel bilden.