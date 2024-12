Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Zum Wochenstart wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland eher trübe und regnerisch. Am Montag steigen die Temperaturen auf sieben bis elf Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es bleibe stark bewölkt bis bedeckt und stellenweise gebe es Sprühregen. An den Aussichten ändere sich auch am Dienstag bei Höchsttemperaturen bis zehn Grad nichts. Am Mittwoch steigen die Temperaturen den Meteorologen zufolge dann auf bis zu zwölf Grad und es regnet weiter. Auch in den Nächten sei nicht mit Frost zu rechnen.

