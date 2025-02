Wolken und Regen in der neuen Woche

Die Woche startet bewölkt. In den nächsten Tagen regnet es immer wieder.

Mainz (dpa/lrs) – In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Regen und Wolken einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es ab dem Mittag leichten Regen. Am Oberrhein bleibt es auch bis zum Abend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Der Dienstag wird bedeckt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Auch in der Nacht gibt es weiterhin verbreitet Regen bei Temperaturen zwischen 4 und 1 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es laut Wetterexperten bei etwa gleichbleibenden Temperaturen vereinzelt Schauer. Die dichte Wolkendecke soll im Tagesverlauf etwas auflockern. In den Nächten sollen die Temperaturen wieder unter null fallen und es ist Glätte möglich.