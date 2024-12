Wolken und Regen an Heiligabend erwartet

Ein Winter-Wunderland erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der Weihnachtswoche wohl nicht. Vielmehr müssen sie mit Wolken und Regen rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Weihnachtswoche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit starker Bewölkung und Regen. Auch an Heiligabend müssen Menschen in den Bundesländern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit beidem rechnen.

Während am Montag bei vier bis sieben Grad ganztägig (und auch in der Nacht) örtlich Schauer möglich sein sollen, bleibt es am 24. den Experten zufolge zumindest bis zum Nachmittag weitgehend niederschlagsfrei. Dann kann allerdings von Westen her erneut etwas Regen oder Sprühregen einsetzen.

Die starke Bewölkung hält wohl an, der Himmel könnte an Heiligabend gar bedeckt sein. Und auch die milden Temperaturen werden sich den Experten zufolge halten, an Heiligabend können sie demnach auf fünf bis sieben Grad ansteigen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag sinken sie außer im Norden wieder etwas, zwischen zwei und fünf Grad werden dann erwartet. Teils soll es dann etwas Sprühregen geben, teils bleibe es niederschlagsfrei. In der Nacht zum zweiten Feiertag soll es dann örtlich glatt werden können.