Wolken und etwas Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Überwiegend grau und teils etwas regnerisch sollen die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden. Im Tagesverlauf seien allerdings noch vermehrt Auflockerungen drin und es bleibe meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 1 und 7 Grad. In der Nacht werde es jedoch stellenweise glatt.

In den nächsten Tagen machen sich den Angaben zufolge blaue Flecken am Himmel rar: Es bleibt laut DWD überwiegend stark bewölkt. Der Mittwoch bringt im Verlauf des Vormittags Regen von Westen her, der im Bergland anfangs örtlich gefrieren könnte. Die Temperaturen erreichen höchstens 1 bis 7 Grad.

Regnerisch starte auch der Donnerstag, ehe der Niederschlag am Vormittag aus Westen nachlasse. Auch der Freitag bringe zeitweise leichten Regen. Dafür bleibt es an beiden Tagen mild bei höchstens 3 bis 7 Grad am Donnerstag und sogar 5 bis 10 Grad am Freitag.