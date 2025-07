Wolken und bis 30 zu Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es zum Ende dieser Woche bewölkt, aber dennoch sommerlich warm. Am Freitag gebe es Wolken, es bleibe jedoch meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag wird es demnach dann in Rheinland-Pfalz und dem Saarland oft heiter, im Nordosten zeitweise wolkig. Im Westerwald seien zudem einzelne Schauer möglich. Das Thermometer zeigt laut Vorhersage maximal 23 bis 28 Grad an. Der Wind sei abermals schwach bis mäßig.

Am Sonntag ist es heiter bis wolkig, vor allem im Nordosten rechnet der DWD jedoch örtlich mit Regen und Gewitter. Dabei sei vereinzelt Starkregen möglich. Derweil lägen die Temperaturen bei maximal 24 bis 30 Grad. Es gehe ein schwacher bis mäßiger Wind – bei Gewitter seien zudem starke Böen möglich.