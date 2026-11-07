Die Sonne kann sich am Wochenende und auch am Montag nicht gegen die großen Wolkenfelder durchsetzen, die über Rheinland-Pfalz und dem Saarland hinwegziehen. Nachts kann es neblig werden.

Offenbach am Main (dpa/lhe) – Auf den Regenschirm sollten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Start ins Wochenende nicht verzichten. Ab dem Samstagnachmittag sei vereinzelt Regen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mit. Dazu sucht man die Sonne vergeblich – es bleibt stark bewölkt bis bedeckt.

Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf 4 bis 9 Grad. In den folgenden Nachtstunden sinken sie dann auf 4 bis 2 Grad. Im höheren Bergland rechne man mit Werten um 1 Grad, hieß es. Die Wolken halten sich fast überall hartnäckig, es bleibt allerdings überwiegend trocken. Dort, wo der Himmel aufklart, kann Nebel die Sicht erschweren.

Trüber Start in die neue Woche

Der Sonntag startet wechselnd bis stark bewölkt, aber verbreitet regenfrei. Von Südwesten her lockert es ab dem Nachmittag vermehrt auf. Die Temperaturen klettern auf 7 bis 10 Grad. In der Nacht zu Montag werden Tiefstwerte um 2 Grad erwartet. Gebietsweise kann sich erneut Nebel bilden.

Zum Start in die neue Woche erwartet die Menschen wieder ein grauer Himmel. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt, aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad.