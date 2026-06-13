Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – Sonne, Wolken und Schauer bestimmen das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland, bevor es dann in der kommenden Woche wärmer wird. Im Tagesverlauf ziehen die Wolken ab und die Sonne zeigt sich vielerorts bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen sind lediglich 19 Grad zu erwarten. In der Nacht bleibt es trocken bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad.

Der Sonntag wird wechselhafter mit Wolken, vor allem im Nordosten fallen vereinzelte Schauer bei Höchstwerten von nur noch 19 bis 23 Grad, in Hochlagen von Eifel und Westerwald um 17 Grad. Die Nacht zum Montag bleibt bei wechselnder Bewölkung vielerorts trocken.

Wolkig und meist niederschlagsfrei startet dann auch die neue Woche am Montag. Die Temperaturen erreichen tagsüber 18 bis 23 Grad und fallen nachts auf 11 bis 7 Grad. Wärmer wird es dann am Dienstag mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Trotz Wolken bleibt es meist trocken.