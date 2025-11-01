Von nassen Straßen bis zu kräftigem Wind in höheren Lagen: So zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz und Saarland. Wie es ab Montag weitergeht.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Der Herbst hat Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende fest im Griff. Heute ist es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad. Der Wind frischt auf, in höheren Lagen ist es zeitweise stark böig.

Am Sonntag wird es stark bewölkt, am Abend zieht weiterer Regen auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, im Bergland auf 9 Grad. Am Montag lässt der Regen nach, es bleibt meist trocken und stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 12 bis 14 Grad, im Mittelgebirgsraum 8 bis 12 Grad.