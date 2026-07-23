Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch wechselhaft. Zum Wochenende wird es wieder sonnig, und die Temperaturen steigen bis auf 30 Grad und mehr. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen am Donnerstag auf wechselhaftes Wetter einstellen – können sich dann aber auf Sonnenschein und höhere Temperaturen freuen. Am Donnerstag sei es wechselnd und mitunter auch stark bewölkt, doch es bleibe überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Derweil lägen die Temperaturen bei maximal 22 Grad im Norden der Region und 27 Grad in der Vorderpfalz. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Temperaturen erreichen ab Freitag wieder 30-Grad-Marke

Am Freitag sei es in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter bis sonnig und im Norden der Region teils wolkig. Regen gebe es keinen. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 26 bis 30 Grad. Es wehe ein meistens schwacher Wind.

Auch am Samstag sei es heiter bis sonnig und es bleibe trocken. Die Temperaturen klettern nach DWD-Angaben auf maximal 28 bis 33 Grad. Dazu wehe ein größtenteils schwacher Wind.