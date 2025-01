Wolf tötet in Eifel acht Schafe

Prüm/Trippstadt (dpa/lrs) – Ein Wolf hat in der Verbandsgemeinde Prüm in der Eifel acht Schafe getötet. Fünf weitere Schafe seien verletzt worden, teilte das Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes Rheinland-Pfalz in Trippstadt mit. Dass ein Wolf für den Angriff auf die Nutztiere verantwortlich gewesen sei, stehe fest, da an den toten Schafen Wolfs-DNA nachgewiesen worden sei. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» darüber berichtet.

Bei dem Angriff am 8. Januar hatte der Wolf einen Elektrozaun überwunden, sagte der Leiter des Zentrums, Julian Sandrini. So etwas sei in Rheinland-Pfalz bisher nicht häufig vorgekommen. Der Zaun sei 1,10 Meter hoch gewesen und habe unter Strom gestanden. Um welchen Wolf genau es sich gehandelt habe, werde noch untersucht. Klar sei bereits, dass er aus der mitteleuropäischen Flachlandpopulation stamme.

Vier Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz

In der Vergangenheit habe es bereits einen Übergriff in Auw bei Prüm gegeben. Dabei handelte es sich um einen Wolf, der ursprünglich aus dem Hohen Venn kam. «Deshalb wird das jetzt spannend zu sehen, ob das eventuell derselbe wieder ist», sagte Sandrini.

2024 habe es in Rheinland-Pfalz 335 Wolfsnachweise gegeben. Schwerpunkte seien der Westerwald und der Hunsrück, sagte er. Es gebe drei ansässige Wolfsrudel im Westerwald und ein Wolfsrudel im Hunsrück. Hinzu kämen umherwandernde Wölfe wie mutmaßlich jener im Raum Prüm.